Uomini e Donne, Beatrice Buonocore: “Con Ettore mi si è accesa la scintilla”

Uomini e Donne, news. Beatrice Buonocore al magazine ufficiale del programma “Quando ho incontrato Ettore mi si è accesa la scintilla”.

Arrivano le ultime news sui personaggi più amati di Uomini e Donne. Oggi vi parliamo di Beatrice Buonocore, corteggiatrice di Davide Donadei che ha appassionato i fan del dating show di Canale 5.

Innamoratissima del ragazzo, le si è spezzato il cuore quando il tronista ha scelto la sua rivale, per il suo amore visto che le due erano in buoni rapporti, Chiara Rabbi. Oggi ha trovato un nuovo amore e lo racconta al magazine ufficiale del programma.

Uomini e Donne, Beatrice Buonocore: “Ho aspettato un po’ prima di condividere qualcosa sui social”.

Beatrice Buonocore ha superato la storia con Davide Donadei. Questo è quello che la ragazza, ex corteggiatrice del tronista ha raccontato al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

“È un periodo di cambiamenti positivi. Ho lasciato Roma per tornare dai miei genitori, dove ho tutti i miei amici, e passerò l’estate qui con loro. Sono contenta perché accanto a me ho tante persone che mi vogliono bene e da qualche settimana ce n’è una in più, Ettore […] È stato del tutto inaspettato . Ci eravamo conosciuti un paio di anni fa, ma tra noi non era accaduto nulla di importante. Due mesi fa, a maggio, sono andata a Milano Marittima per fare un giro e me lo sono trovato davanti. Siamo usciti per due o tre giorni di fila ed è nato tutto. Ho aspettato un po’ prima di condividere qualcosa sui social, perché prima volevo essere sicura che fosse un rapporto serio […] Quando ho incontrato Ettore mi si è accesa la scintilla“.

La ragazza ha poi raccontato come sta vivendo la sua nuova storia.

“Mi rende felice. È un ragazzo calmo e tranquillo, a differenza mia. Ho un’aria un po’ misteriosa, ma ci diciamo tutto e parliamo di qualsiasi cosa. È una persona educata e gentile, in lui ho visto quella semplicità che apprezzo da sempre […] Stiamo entrambi cercando di viverci il momento, senza necessariamente dare un nome alle nostre emozioni […] Grazia a Uomini e Donne, oggi procedo più cauta e aspetto di essere pienamente sicura di ciò che vivo prima di lasciarmi andare. Sono molto grata alla trasmissione per aver fatto uscire tanto di me. Ho pianto molto, ma sono riuscita a scoprire me stessa e tante sfaccettature che apprezzo“.

Qualcuno, sui social, fa notare che Ettore e Davide si assomiglino molto fisicamente. Ma Sara non vede questa somiglianza.

“In realtà non hanno molto in comune […] Ho senti qualcosa del trasferimento e sono contenta per loro. Il trasferimento vicino dove lavora Davide è quello che ho detto che avrei fatto anche io. Sono felice che stiano bene, ma da quando sono con Ettore non vado a vedere nulla“.

