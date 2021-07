Uomini e Donne, anticipazioni: ecco la prima tronista trans

Uomini e Donne, anticipazioni. Pare che Maria De Filippi abbia intenzione di rivoluzionare ancora una volta: pronta una tronista trans?

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. La caccia ai nuovi tronisti è ancora aperta, con tanti personaggi più o meno famosi che hanno visto il loro nome accostato al trono del dating show di Canale 5.

Nelle ultime ore si fa sempre più insistente una voce che vede sul trono la prima tronista trans, nato uomo ma diventato poi donna. Sarebbe la prima volta per la trasmissione ma una novità del genere non sarebbe una prima volta per Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Maria De Filippi “voglio la vita vera”.

Nuove e interessanti anticipazioni per Uomini e Donne. Pare, infatti, che per la prima volta avremo una tronista trans al trono classico. Sarebbe una prima volta per il programma, che qualche anno fa aveva avuto un tronista gay, Claudio Sona.

Negli anni più volte si era vociferato della possibilità di rivedere un tronista gay in trasmissione, possibilità poi mai realizzata. Secondo Giuseppe Candela di Dagospia il trono trans è più di una possibilità.

Ovviamente l’identità e la provenienza della tronista in questione è tenuta sotto silenzio e per il momento non ci sono ulteriori novità a riguardo. Sappiamo, però, che nel caso dovesse essere confermato avremo poi un’altra tronista e due tronisti.

Per il momento non possiamo fare altro che aspettare le prossime settimane, quando i nomi dei tronisti verranno ufficialmente annunciati, visto che il programma ripartirà poi a settembre.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.