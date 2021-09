Uomini e Donne, anticipazioni puntata registrata il 31 agosto: prime schermaglie tra Gemma e Tina

Anticipazioni Uomini e Donne trono over: prime scintille tra la superstar Gemma Galgani e l’opinionista Tina Cipollari. Ida Platano frequenta il cavaliere Marcello.

Ieri, martedì 31 agosto, c’è stata una nuova registrazione di Uomini e donne, che ha visto in primo piano il trono over. E quando si parla di trono over, non si può non pensare alla superstar Gemma Galgani, tornata ancora una volta al centro delle polemiche per via di un intervento di chirurgia estetica al seno.

Come riportato da “Il vicolo delle news”, l’ultima registrazione ha visto le prime schermaglie tra la dama torinese e la sua nemica per eccellenza, l’opinionista Tina Cipollari.

Nessun uomo si è presentato per conoscere Gemma, per cui Tina non si è lasciata sfuggire l’occasione di ironizzare sul fatto che neanche con ritocchi ed interventi plastici la sua nemica abbia avuto successo. Spazio anche per Ida Platano, la dama bresciana tornata in pianta stabile nel cast del dating show di Maria De Filippi dopo una lunga assenza, che sta continuando la frequentazione con un nuovo cavaliere, Marcello.

I due sono stati assieme in una stanza d’albergo, si sono parlati e poi si sono baciati. L’unico rammarico di Ida è rappresentato dal fatto che, mentre i due stavano parlando e lei gli stava accarezzando i capelli, Marcello… si è addormentato sul letto!

Il cavaliere, quasi con le lacrime agli occhi, si è giustificato dicendo di essere stanco per via dei viaggi per le registrazioni e di continuare comunque a frequentarsi con Ida.