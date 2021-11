Uomini e Donne, lite furiosa e lacrime per Ida Platano

Uomini e Donne, anticipazioni. Ida Platano sceglie Diego ma poi litiga con Tina, scatenando una reazione inaspettata nel cavaliere.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Precedentemente vi avevamo segnalato dell’inizio della conoscenza tra il cavaliere Diego Tavani e Ida Platano, una delle dame più apprezzate degli ultimi anni.

Tra i due era nato un interesse che ben presto si è trasformato in qualcosa di più. Inizialmente il cavaliere, come anche dichiarato al magazine ufficiale del programma, aveva detto che ci sarebbe voluto tempo per capire i suoi sentimenti.

Nel corso della loro frequentazione, però, i due si sono trovati così bene che è scoccata la scintilla e Ida aveva deciso di lasciare il programma insieme a lui per viverlo lontano dalle telecamere.

La scelta era fatta e Maria aveva fatto scendere anche i consueti petali di rosa che accompagnano sempre questo momento del programma. Mentre i due lasciavano lo studio, però, è successo qualcosa di inaspettato.

La dama, infatti, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa prima di andare e ha iniziato a discutere con Tina Cipollari, opinionista del programma, che spesso l’ha criticata anche pesantemente.

Tra le due i toni si sono alzati fino alle urla, arrivando a fare una vera e propria scenata. A seguito di questa litigata Diego ha fatto dietrofront dopo aver fatto cenno a Maria De Filippi e, di fronte all’intero studio di Uomini e Donne a bocca aperta, si è seduto nuovamente sulla sua sedia.

Ha quindi spiegato che si è sentito messo in secondo piano da Ida, che ha sminuito il momento molto importante che stavano vivendo, e ha detto che forse ha affrettato troppo la scelta e che quindi ci ha ripensato. Ida Platano, ovviamente, ha preso malissimo questa situazione ed è scoppiata in lacrime.

