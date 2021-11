Uomini e Donne, anticipazioni: prime incomprensioni tra Gemma e Costabile

Uomini e Donne, anticipazioni. Prime incomprensioni tra Gemma Galgani e il cavaliere che sta frequentando al momento, Costabile.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Tema delle anticipazioni è l’ultima frequentazione di Gemma Galgani e i primi problemi e incomprensioni che stanno nascendo con il cavaliere Costabile.

Gemma, infatti, è colpita negativamente da alcuni atteggiamenti del cavaliere e già nella scorsa puntata avevano discusso. Nonostante ciò, i due sono usciti in esterna per una scampagnata.

Gemma, durante l’esterna, si commuove parlando del suo essere romantica e Costabile afferma di apprezzare molto questi lati del suo carattere. Tornati in studio la dama torinese accusa il cavaliere di non cercarla abbastanza.

Costabile spiega di non essere ancora innamorato di lei e per questo non ci sono, ancora, tutte le attenzioni che Gemma richiede già da ora. Ne nasce una discussione in cui gli opinionisti accusano la dama di essere rigida rispetto gli standard che fissa per gli uomini.

“Evitiamo allora anche i baci focosi, dal momento che vorrei da parte tua qualcosa di un po’ più sentita. Non mi interessa solo l’approccio fisico. Sono sempre io ad interessarmi a te, non ho mai ricevuto un ‘buongiorno’, che è importante perché è il primo pensiero della mattina e il più genuino”, ha sbottato una Gemma molto delusa.

Maria De Filippi fa entrare in studio una nuova dama, giunta per conoscerlo. La dama si chiama Dominique e viene respinta da Costabile per rispetto alla sua attuale frequentazione con la Galgani, nonostante ammetta che la donna lo ha colpito positivamente.

Gemma è furiosa con lui per i modi gentili con cui ha approcciato la donna e anche Armando Incarnato lo accusa di avere due lati distinti e separati con cui affronta le questioni.

Tina Cipollari difende Costabile mentre è certa che Gemma stia facendo di tutto per farsi lasciare da Costabile poiché non realmente interessata a lui ma solo a prolungare la sua presenza a Uomini e Donne.

