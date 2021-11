Uomini e Donne, anticipazioni: Isabella Ricci lascia il programma?

Uomini e Donne, anticipazioni. Le cose tra Isabella Ricci e il cavaliere Fabio stanno andando bene: sono pronti a lasciare il programma?

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne. Molto spazio è stato lasciato al trono over, dove vediamo le dame più acclamate essere a diversi punti del loro percorso nel programma.

Isabella Ricci è pronta a lasciare Uomini e Donne? Sarebbe quanto trapela delle ultime anticipazioni: la storia tra la dama e il cavaliere Fabio, di cui è stato appena mostrato il primo incontro in tv, sta andando molto bene.

Nonostante qualche ultima reticenza di Isabella, pare tutto ben avviato verso il loro addio al dating show di Canale 5. A meno di clamorose sorprese, non nuove nello studio di Maria De Filippi, la coppia potrebbe essere alle battute finali.

Gemma Galgani ancora non era presente in studio. La dama torinese, da casa, ha fatto comunque la conoscenza con un nuovo cavaliere presentatosi per lei. Gemma ha detto che la sua prima impressione, soprattutto estetica, è positiva.

La frequentazione tra Ida Platano e Diego è finita, i due hanno deciso di rompere definitivamente per le problematiche che si sono presentate tra i due. La dama troverà l’amore a breve?

Infine dai social di Raffaella Mennoia vediamo come dietro le quinte del programma si è festeggiato il compleanno del tronista Matteo Ranieri. Oltre a Raffaella erano presenti altre persone, tra cui la tronista Roberta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RAFFAELLA MENNOIA (@raffaellamennoia)

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.