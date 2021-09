Uomini e Donne, anticipazioni: Ida Platano bacia Marcello

Uomini e Donne, anticipazioni. Nell’ultima registrazione scopriamo che Ida Platano ha baciato Marcello in esterna, mai poi…

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Nell’ultima registrazione, datata 31 agosto, Ida Platano è stata grande protagonista insieme al cavaliere Marcello. La dama ha definitivamente superato il passato ed è pronta a nuovi amori.

Tra i due, scopriamo, che c’è stato anche un bacio. Erano in un albergo quando è successo ma dopo, però, c’è stata una gaffe da parte del cavaliere. Marcello, infatti, si è addormentato di colpo.

“L’unica cosa che ha fatto rammaricare la donna è che mentre stavano parlando e lei gli stava accarezzando i capelli lui si è addormentato sul letto”, racconta la fonte delle anticipazioni del dating show di Canale 5.

Marcello si è poi difeso spiegando che l’essersi addormentato è dovuto alla stanchezza causata dai viaggi e dalle numerose registrazioni a cui ha preso parte. Fatto sta che alla dama questo avvenimento non è piaciuto per niente.

Che sia abbastanza per accantonare la storia con Marcello? Oppure il suo interesse prevarrà? Per scoprirlo non ci resta che attendere le registrazioni delle prossime puntate del programma.

