Uomini e Donne: ecco quando riparte la nuova stagione

Arrivano le ultime anticipazioni della nuova stagione di Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5, infatti, ha finalmente una data per la messa in onda della prima puntata: lunedì 13 settembre.

Come di consueto le registrazioni sono già iniziate e sono già disponibili le prime, succose, anticipazioni. Per quanto riguarda la nuova stagione, possiamo confermare già da subito che il format è lo stesso dello scorso anno.

I protagonisti dei due troni, over e classico, saranno uniti in un unico show, con tutto ciò che ne consegue e che ha avuto un ottimo riscontro di pubblico nell’ultima stagione. Confermate anche le identità dei quattro nuovi tronisti.

Matteo Fiorevanti, Joele Milan, Andrea Nicole Conte e Roberta Ilaria Giusti, sono i quattro ragazzi che siederanno sul trono per questa prima parte di stagione. Confermatissimi anche i due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Come avevamo ampiamente anticipato, anche Gemma Galgani sarà ancora presente nello studio di Canale 5. Inoltre la dama torinese ha già dichiarato di essersi sottoposta a qualche piccolo ritocco estetico durante l’estate, vedremo cosa accadrà.

Intanto da Fanpage anticipano che gli incontri con le coppie di Temptation Island, previsti per l’inizio della stagione del programma, sarebbero saltati. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

