Uomini e Donne, anticipazioni: Ida Platano a un passo dall’addio

Uomini e Donne, anticipazioni. Ida Platano è stata a un passo dall’addio, lo rivela Maria De Filippi allo studio e al pubblico da casa.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Una delle dame più amate negli ultimi anni dal pubblico è senza dubbio Ida Platano. Con la sua energia e le sue azioni ha sempre fatto un’ottima impressione nel pubblico, che si è sempre schierato dalla sua parte.

Durante gli anni Ida si è trovata spesso a fronteggiare situazioni molto difficili, soprattutto con Riccardo Guarnieri, suo storico ex. I loro tira e molla hanno animato il trono over per lungo tempo fino alla definitiva rottura, quando si parlava di matrimonio.

La dama è tornata nello studio di Canale 5 sul finire della scorsa stagione, intrattenendo qualche frequentazione di poco conto. All’inizio di questa stagione, invece, la sua frequentazione con il cavaliere Marcello andava sempre meglio.

Andava perchè, nuovamente, la dama ha affrontato un momento molto difficile. Le cose sono andate così: i due si trovavano in albergo e sul più bello Marcello si è addormentato. Il cavaliere ha spiegato di essere davvero molto stanco a causa del lavoro, perciò si è addormentato.

La cosa non è stata presa positivamente da Ida, che ha creduto che Marcello non fosse davvero preso da lei. Quest’idea l’ha davvero distrutta, tanto da aver pensato di lasciare il programma.

Così ha spiegato Maria De Filippi, quando tutto lo studio ha iniziato a rumoreggiare per il comportamento dei due rispetto l’episodio raccontato. E’ stato solo l’intervento della redazione, oltre quello di Maria, ha far cambiare idea alla dama e a farle continuare il suo percorso.

Le anticipazioni si fermano qui, quindi per scoprire come andrà a finire non ci resta che aspettare le prossime puntate.

