Uomini e Donne: ecco la prima volta da “centralinista” per Tina Cipollari

Uomini e Donne, anticipazioni. Dopo essersi proposta per raccogliere le telefonate rivolte a Gemma, vediamo la prima di Tina da “centralinista”.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Nell’ultima puntata, Tina Cipollari si è resa protagonista di un’altra delle sue trovate contro Gemma Galgani, storica dama del trono over del programma condotto da Maria De Filippi.

Nelle scorse puntate Tina aveva contattato il centralino di Uomini e Donne per scoprire quante persone chiamavano per poter conoscere Gemma. Dopo aver ricevuto delle risposte vaghe l’opinionista ha promesso di andare a controllare di persona.

Detto fatto. Tina si è presentata al centralino per prendere in prima persona le chiamate dirette alla dama torinese, per potersi togliere ogni dubbio a riguardo. “Per un po’ di tempo vi ruberò il mestiere. Ovviamente io parlerò solo con le persone che chiamano per la Mummia”, dichiara la bionda opinionista.

Le cose, però, non sono andate come ci si poteva aspettare. O forse no. Tina infatti commenta, dapprima, negativamente la scelta di Gemma di ricorrere alla chirurgia estetica dopo aver lungamente criticato chi faceva questa scelta.

Successivamente inizia a rifiutare le chiamate, in particolare quella di un 69enne. “Non voglio scoraggiarla, ma lei cerca un uomo tra i 30 e i 42/43 anni” e ancora “Il mio obiettivo è deviarli. E penso che farò direttamente i provini”.

