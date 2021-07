Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma Galgani sostituita da Isabella Ricci?

Uomini e Donne, anticipazioni. Nella prossima stagione ci saranno delle novità per Gemma Galgani. Maria De Filippi insieme agli autori del programma stanno valutando i nuovi volti.

Arrivano le ultime anticipazioni dalla prossima stagione di Uomini e Donne. Gemma Galgani, vero e proprio pilastro della trasmissione sin dalla prima edizione del trono over, potrebbe subire un vero e proprio ridimensionamento.

Negli ultimi mesi si è parlato addirittura di un suo possibile addio, poi smentito dalle parole di Gianni Sperti. La motivazione che avrebbe portato al suo addio è la stessa che potrebbe portare al suo ridimensionamento.

Maria De Filippi, insieme alla sua squadra di autori, vorrebbero proporre delle novità all’interno del programma, per poter mantenere alto lo share (che comunque anche nelle ultime stagione è rimasto altissimo).

D’altra parte, come detto all’inizio, Gemma è li da 12 anni ormai, sempre alla ricerca dell’amore. Un volto nuovo è quello che hanno in mente dall’alto per poter portare un vento di novità al programma.

Il volto nuovo non sarebbe davvero tale: è Isabella Ricci la dama del trono over deputata a prendere il posto della Galgani. Il pubblico ha molto apprezzato i suoi modi e la sua personalità nella scorsa stagione e per questo sarebbe lei la prescelta.

La stessa Gemma si è resa conto del “pericolo” e nella scorsa stagione ha spesso attaccato la Ricci, avendo più di una discussione con lei.

