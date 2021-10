Uomini e Donne, anticipazioni: Isabella Ricci lascia il programma?

Uomini e Donne, anticipazioni. Nelle ultime registrazioni Isabella Ricci era assente, cosa è successo alla dama romana?

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Nelle ultime registrazioni del dating show di Canale 5, datata sabato 9 e domenica 10 ottobre, si è notata l’assenza di Isabella Ricci.

Le motivazioni dietro la sua assenza non sono ancora state spiegate, ma le voci già si rincorrono sul web. In molti, infatti, credono che la dama possa aver lasciato il programma dopo l’ultima discussione con Gianni Sperti.

Isabella aveva detto, riferita in particolare a Michele, il cavaliere con cui stava uscendo, che avrebbe apprezzato se il cavaliere avesse pagato la cena e in generale che l’uomo facesse questo primo passo all’inizio.

Un discorso che, come detto, non ha trovato d’accordo Gianni ma nemmeno Maria De Filippi. Entrambi si sono mostrati contrari alla spiegazione data dalla donna e subito dopo la dama romana non era nelle registrazioni.

A sostegno di Isabella si è schierata un’ex dama del parterre di Uomini e Donne, Maria Tona: “Oggi, incredibile colpo di scena: Isabella non c’è più nel parterre. Isabella dov’è? È come se questa storia l’avessi già sentita, ripetuta nel tempo. Su che siete intelligenti, secondo voi perché non c’è più? Mah! Solidarietà per Isabella“.

Ricordiamo che la Ricci aveva ottenuto un grandissimo successo, in particolare come antagonista di Gemma Galgani nella scorsa stagione. Quando si è vociferato di un possibile addio della dama torinese, il suo nome è saltato fuori come possibile sostituta della Galgani.

View this post on Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.