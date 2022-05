Uomini e Donne, anticipazioni: Ida e Riccardo ci riprovano?

Uomini e Donne, anticipazioni. Nella puntata di lunedì 23 maggio, abbiamo visto Ida Platano e Riccardo Guarnieri decidere di andare in esterna.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Nella puntata di ieri del dating show di Canale 5 abbiamo visto Ida Platano e Riccardo Guarnieri decidere di darsi nuovamente una possibilità.

Chi ci segue abitualmente sapeva già della cosa, visto che ne abbiamo parlato quando la puntata è stata registrata. Oggi vi possiamo raccontare meglio come le cose si sono svolte per portare i due ex a questa conclusione.

La parte di puntata dedicata al trono over si apre con Gloria che decidere di chiudere la sua conoscenza proprio con Riccardo. A questo punto interviene Ida per chiedere al suo ex il perchè ha smesso di salutarla.

Riccardo, titubante, vorrebbe non rispondere e i due iniziano a discutere. Alla fine il cavaliere cede e spiega di aver smesso di salutarla per non creare più fraintendimenti tra di loro.

Successivamente vediamo l’esterna della tronista Veronica con Matteo, sulla base di “Fai rumore” di Diodato e vediamo Riccardo commuoversi. Ricordiamo che questa è la canzone che aveva dedicato a Ida quando le aveva chiesto di sposarlo.

Ida gli ricorda che non è mai troppo tardi e i due ballano assieme proprio sulle note di Diodato al centro dello studio, da soli. I due parlano a lungo e poi si separano. Interviene quindi Tinì Casino, che dichiara “Siete bellissimi”.

Poi parla Gianni Sperti: “Non capisco perchè dovete sprecare un amore così bello. Quando state insieme siete bellissimi. Il problema nasce quando parlate perchè non fate parlare il cuore“.

“Ci sono stati troppi problemi“, risponde quindi Riccardo. Tra i due quindi scatta un’altra discussione che porta poi il cavaliere a lasciare lo studio, poi raggiunto anche dalla Platano in un secondo momento.

Dopo aver discusso lontano dalle telecamere i due rientrano insieme e dichiarano di voler provare a uscire insieme e vedere come vanno le cose.

