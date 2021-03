Università di Salerno, esami superati in cambio di regali: due dipendenti ai domiciliari

Fisciano: due dipendenti dell’università (parte lesa nel procedimento) sono accusati di aver truccato alcune carriere universitarie facendo risultare esami superati e alterando le fasce di reddito degli studenti consentendo risparmi sulle tasse.

La Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della locale procura, ha dato esecuzione all’ordinanza emessa dal Gip del tribunale di Salerno che dispone gli arresti domiciliari per due dipendenti dell’Università di Salerno.

I due sono indagati per aver truccato le carriere universitarie di alcuni studenti facendo risultare superati esami mai sostenuti in cambio di regali, alterando inoltre le fasce di reddito consentendo risparmi sulle tasse universitarie.

Le accuse sono di accesso abusivo al sistema informatico, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e induzione indebita a dare utilità. È stata la stessa Università – parte lesa nel procedimento – a denunciare il tutto dopo aver rilevato delle irregolarità nella procedura di immatricolazione di due studenti. Questi ultimi, pur essendo iscritti alla Facoltà di Medicina, non si erano classificati in posizione utile nella graduatoria unica nazionale di merito dei test d’ingresso.

Le indagini hanno portato alla luce ben 34 carriere universitarie “modificate”. Oltre ai due dipendenti arrestati, risultano indagati altri 42 tra studenti e familiari, anch’essi presunti responsabili, in concorso, dei reati di accesso abusivo al sistema informatico e frode informatica, nei cui confronti sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti investigativi.