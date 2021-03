Un Posto al Sole, trame al 26 marzo: Serena in ansia per la salute di Filippo

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 22 al 26 marzo. Filippo riceve i risultati delle analisi che Serena lo ha convinto a fare.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 22 al 26 marzo. Filippo è posto davanti a una scelta molto importante sulla sua salute, una volta ricevuti gli esami medici.

Serena lo ha infatti convinto a indagare sulla causa dei suoi mal di testa, cosa che Filippo aveva sempre sottovalutato. Rossella rischia di non laurearsi a causa della rottura con Patrizio, ma i suoi genitori le corrono in aiuto.

Un Posto al Sole: vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Nelle prossime puntate scopriamo che Filippo (Michelangelo Tommaso) prende troppo alla leggera i suoi mal di testa. Nel frattempo Rossella (Giorgia Gianetiempo), sconvolta dal tradimento di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), si rende conto di non avere la forza di portare avanti i suoi impegni universitari.

In suo aiuto intervengono però Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) che trovano un modo per aiutarla. Intanto Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) si ritrovano sempre più schiacciati dalle ansie di prestazione di Cerruti ( Cosimo Pizzutolo) nei confronti dei Sarti.

Proprio quando per Filippo e Serena (Miriam Candurro) le cose sembrano essersi finalmente sistemate, un imprevisto rischia di minare ancora una volta la loro felicità. Intanto Michele e Silvia provano a far sì che Rossella non comprometta il suo futuro.

Tuttavia qualcuno sembra anche approfittare della situazione. Più tardi Guido e Mariella vengono coinvolti da Bice (Lara Sansone) e Sasà (Cosimo Alberti) tra sotterfugi e false verità.

Più tardi scopriamo che Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) si abbandona ad un momento di nostalgia. Intanto Serena e Filippo sono in attesa di scoprire l’esito degli esami clinici dal dottor Volpicelli (Massimiliano Buzzanca). Rossella inizia la sua corsa contro il tempo per consegnare la tesi al professore; riuscirà a portarla in tempo?

Passano i giorni e la rottura tra Patrizio e Rossella sembra sempre più irreversibile, mentre Silvia tenta di riavvicinarsi a Michele. Nel frattempo la presenza di Susanna (Agnese Lorenzini) allo studio è l’occasione per lei e Niko (Luca Turco) per vivere un nuovo momento di complicità.

Cresce intanto ai cantieri la tensione tra gli operai, mentre Franco (Peppe Zarbo) si ritrova a dover gestire il difficile ruolo di addetto alla sicurezza. Filippo, dopo aver appreso dal dottor Volpicelli il risultato degli esami, deve decidere al più presto cosa fare.

Nel frattempo Cerruti si appresta a organizzare a casa di Cotugno (Walter Melchionda) il pranzo con Bruno (Giovanni Caso) e Morgana, ma un evento imprevisto rischia di mandare all’aria tutti i suoi piani.

