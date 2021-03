Un Posto al Sole, anticipazioni: Rossella scopre il tradimento di Patrizio

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 15 al 19 marzo. Ilaria rivela a Rossella di aver visto insieme Patrizio e Clara.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 15 al 19 marzo. Ilaria racconta a Rossella di aver visto Patrizio e Clara insieme, la ragazza allora affronta il fidanzato per avere delle spiegazioni.

Tentativi di riappacificazione tra alcune coppie di Upas: Alberto cerca di risolvere i problemi con Clara e lo stesso fa Silvia con Michele. Le cose non sono affatto semplici e ci sarà molto da lavorare.

Un Posto al Sole: vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Patrizio continuerà ad avere numerosi sensi di colpa a causa del suo rapporto con Clara. Non intende ferire i sentimenti di Rossella, tuttavia non riuscirà a stare lontano dall’altra donna che ha conquistato il suo cuore.

Proverà ad affrontare l’argomento con lei, ma la conversazione degenererà in una discussione. Qualcuno, che non avrebbe dovuto essere lì, ascolterà le parole dei due, rischiando di complicare ancora di più la situazione.

Intanto, Irene non vedrà l’ora di festeggiare la Festa del Papà. Bianca e Jimmy si uniranno a lei in una divertentissima caccia al tesoro. Franco accetterà di intraprendere un nuovo percorso e di iniziare a lavorare presso i Cantieri. Le cose, però, si complicheranno quando gli altri operai apprenderanno la notizia del suo arrivo.

Intanto, Ilaria riferirà a Rossella dell’incontro tra Patrizio e Clara. Sarà un duro colpo per lei, ma non si tirerà indietro e deciderà di affrontare il suo fidanzato per avere delle spiegazioni. La ragazza rimarrà sconvolta dalla verità raccontata e farà fatica anche a continuare la sua tesi.

via proverà a sistemare le cose con Michele. Il suo stato d’animo non sarà ancora dei migliori, ma sarà determinata a mettere fine a tutta quella tensione. D’altra parte, anche Alberto vorrà dimenticare la questione di Barbara e ricucire la relazione con Clara. Intanto, Bice farà una scelta davvero inaspettata, che non farà altro che peggiorare le preoccupazioni di Salvatore, già molto teso a causa della serata con Bruno e Morgana. Rileggi le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole.