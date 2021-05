Un Posto al Sole, trame al 14 maggio: Franco scopre cosa nasconde Pietro Abbate

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 10 al 14 maggio. Per quale motivo Barbara licenzia Alberto? Ferri cede alla proposta di Pietro Abbate? Sarà una settimana con episodi carichi di colpi di scena.

- Advertisement -

Arrivano le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole, relative alle trame delle puntate dal 10 al 14 maggio. In queste puntate vedremo il licenziamento di Alberto Palladini, da parte di Barbara, a causa delle manovre di Roberto per salvare i Cantieri.

L’uomo, improvvisamente senza lavoro, si trova in gravi difficoltà economiche, tanto da non essere in grado di pagare gli alimenti a Clara. Le indagini ai Cantieri metteranno Franco in una situazione potenzialmente pericolosa.

Un Posto al Sole, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia) cercheranno un modo per risolvere la lite tra Bice (Lara Sansone) e suo fratello.

Alberto (Maurizio Aiello), dopo essere stato licenziato da Barbara (Mariella Valentini), si troverà in forti difficoltà economiche. L’uomo infatti si troverà sprovvisto del denaro da versare a Clara, per gli alimenti del piccolo Federico.

Palladini, proverà allora un ultimo tentativo disperato per riavere il suo lavoro.

Dopo essersi confrontato con Iodice (Giuseppe Pisacane), Franco (Peppe Zarbo) continuerà con le sue indagini per scoprire cosa nasconde l’imprenditore Pietro Abbate.

Mentre Alberto finirà in uno stato di frustrazione e depressione, Clara (Imma Pirone) inizierà a ricostruirsi una nuova vita lontana dal suo ex.

Tra lo stupore di tutti, Cerruti (Cosimo Alberti) e il dottor Bruno Sarti (Giovanni Caso) torneranno nuovamente ad essere una coppia, ma la loro decisione porterà un po’ di scompiglio. In modo del tutto inaspettato, inizierà a circolare la notizia sulle reali intenzioni di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) in merito ai cantieri. Nel frattempo Franco continuerà con il suo lavoro di intercettazioni, che lo porterà a fare delle scoperte sorprendenti sul conto di Pietro (Simon Grechi). Franco, dopo avere scoperto cosa è accaduto realmente ad Ernesto, sarà pronto ad ottenere giustizia, ma Roberto frenerà l’uomo per poter prima concludere il suo affare con Pietro. Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) cercheranno di ritrovare la loro sintonia di un tempo, ma nel frattempo la donna dovrà fare i conti con la corte, sempre meno velata, da parte di un assiduo frequentatore del caffé Vulcano. Bianca Boschi (Sofia Piccirillo) avrà un atteggiamento molto scontroso e antipatico nei confronti della piccola Irene (Greta Putaturo). Nonna Giulia (Marina Tagliaferri), sorpresa dall’atteggiamento della nipote, inizierà ad indagare sulle sue motivazioni. Michele, privo di qualsiasi entusiasmo, finirà per accettare un lavoro online, nel frattempo sua moglie si sfogherà con Ornella (Marina Giulia Cavalli), a cui confiderà tutti i suoi problemi di coppia. L’accordo, saltato all’ultimo momento, tra Ferri e Abbate metterà in difficoltà i due imprenditori, in particolare Pietro dovrà anche dare conto del suo fallimento al suo scagnozzo Biagio, oltre che a un misterioso socio. Nel frattempo Franco andrà avanti con le sue indagini, mettendosi in serio pericolo. Ferri si convincerà di aver perso su tutta la linea, ma Pietro avrà un asso nella manica. Nel frattempo Boschi si avvicinerà allo scagnozzo di Pietro. Renato Poggi (Marzio Honorato), preoccupato per la condizione sentimentale di Niko (Luca Turco), cercherà di farlo reagire. Rileggi le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole.