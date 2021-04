Un Posto al Sole: Ferri coinvolge Alberto nel suo piano per salvare i Cantieri

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 3 al 7 maggio. Per evitare ulteriori perdite, Roberto sta pensando a una soluzione drastica per i Cantieri.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 3 al 7 maggio. I Cantieri sono sempre più in perdita, a causa di tutti i problemi degli ultimi mesi, e per questo Roberto sta cercando una soluzione.

La risposta a cui arriva avrà conseguenze per tutti coloro che gravitano attorno ai Cantieri: da Franco che non può sopportare che gli operai paghino per la situazione, ad Alberto, che si troverà nei guai se il piano andrà in porto.

Un Posto al Sole: vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Franco si ritroverà in serio pericolo a causa della sua sete di giustizia e per il suo intento di portare avanti delle indagini personali che finiranno per mettere a repentaglio anche il suo stesso nucleo familiare.

Occhi puntati anche su Roberto Ferri che, si ritroverà a dover fare i conti con un bel po’ di problemi e grane da superare e affrontare: l’uomo si ritroverà ad incassare un altro durissimo colpo circa la gestione dei Cantieri e la situazione apparirà sempre più complicata.

Intanto Silvia tornerà dalla vacanza fatta con Michele e deciderà di parlare apertamente con Guido della sua delicata situazione sentimentale dell’ultimo periodo.

Roberto Ferri si ritroverà a prendere una drastica ma inevitabile decisione che finirà per avere delle conseguenze molto importanti circa il destino degli operai e dei Cantieri stessi.

Così Ferri si ritroverà a dover attuare un piano che avrà come obiettivo quello di ridurre al minimo i danni causati dalla situazione di crisi persistente ai Cantieri.

Tale scelta di Roberto Ferri non lascerà esente Alberto: la probabile fine dei Cantieri, infatti, potrebbe colpire e riguardare anche Palladini e pure in questo caso le conseguenze potrebbero essere del tutto inaspettate.

Roberto deciderà di mettere in atto il suo piano, mentre Franco proprio non riuscirà a rassegnarsi all’idea che gli operai possano pagare le spese di questa situazione che si è venuta a creare sui Cantieri. La situazione precipiterà anche per Alberto: per lui, infatti, le cose si metteranno davvero male.

Intanto Guido non ne potrà più di sentire le continue lamentele di Cerruti per il suo amore perduto e, proprio per questo motivo, deciderà di prendere in mano le redini della situazione e di attuare una sua iniziativa.

Rileggi le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole.