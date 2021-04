Un Posto al Sole: Pietro Abbate e Alessandro Palladini sono la stessa persona?

Un Posto al Sole, anticipazioni. Un nuovo dettaglio, che sarà sfuggito a molti di voi, può essere il motivo della vendetta di Pietro Abbate. Assisteremo al ritorno di Alessandro Palladini?

Arrivano le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole. Nell’ultimo periodo sempre più spazio è stato riservato alla trama che vede protagonisti Roberto Ferri e Franco Boschi che indagano sugli incidenti che stanno avvenendo ai cantieri.

Il pubblico è già al corrente che dietro gli incidenti si cela la figura di Pietro Abbate. Non si sa però cosa lo ha spinto verso questa vendetta, si sa solo che vuole vendicarsi di Roberto per qualcosa successo in passato.

Un Posto al Sole, Attilio Corsani coinvolto nella vendetta?

Un nuovo dettaglio potrebbe aprire uno spiraglio di luce sulla vendetta che Pietro Abbate sta portando avanti nei confronti di Roberto Ferri. Nella puntata di Un Posto al Sole del 14 aprile, in un articolo di giornale si leggono le parole “Corsani”, “tragico incidente” e “omicidio colposo”.

L’articolo si riferisce a un evento del passato di Roberto, passato in cui sappiamo che il personaggio ha commesso numerosi crimini senza che venisse mai scoperto. Il fatto in questione coinvolge la prima moglie di Roberto, Sofia Corsani.

Il Corsani morto era suo padre, Attilio, ucciso da Roberto per potersi impadronire della fortuna di famiglia e iniziare a costruire il suo impero. Inoltre Sofia scappò con Alessandro Palladini, motivo per cui il Ferri si è poi impadronito dei Cantieri, per punire i due.

La storia non finisce qui: Irene Sortori, madre di Filippo, fu lasciata morire da Roberto perchè era l’unica a conoscenza del suo segreto, in quanto migliore amica di Sofia ai tempi dei fatti.

Pietro Abbate potrebbe, quindi, essere collegato a tutta questa storia. Addirittura si ipotizza possa essere figlio di Sofia e Roberto, spiegando così la voglia di vendicarsi contro il padre che ha distrutto la sua famiglia e quella materna.

Un’altra ipotesi punta dritto contro Alberto: il Palladini non ha mai perdonato Roberto per avergli sottratto l’azienda di famiglia. Per scoprire la verità non ci resta che attendere le prossime puntate.

