Un Posto al Sole: manca poco per il “debutto” di Marina

Un Posto al Sole, anticipazioni. Dopo l’abbandono di qualche mese fa, Marina Giordano, interpretata da Nina Soldano, sta per tornare.

Arrivano le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole. Dopo l’annuncio scioccante di qualche mese fa, Nina Soldano è tornata sul set della soap opera di Rai 3 ambientata a Napoli per interpretare Marina Giordano.

Il suo ritorno ufficiale è datato lunedì 5 aprile, come certificato dalle storie Instagram dell’attrice, per l’inizio ufficiale delle riprese. L’attrice ha inoltre dichiarato che la prima scena è stata con Alberto Palladini, interpretato da Maurizio Aiello.

Ad oggi non abbiamo una data certa per il ritorno in tv di Marina, considerando che normalmente tra la registrazione e la messa in onda di una puntata passa, di solito, un mese.

Sappiamo però che il suo nuovo debutto dovrebbe essere dopo il famigerato “colpo di testa” che Alberto dovrebbe avere nei confronti di Clara, nella trama che li vede coinvolti e che è in questi giorni in tv.

Quindi, a conti fatti, non dovrebbe mancare molto per rivedere in scena quello che è uno dei personaggi più amati dai fan della soap e una delle colonne portanti della stessa da ormai moltissimi anni.

