Un Posto al Sole: Alberto accetta la proposta di Pietro Abbate

Un Posto al Sole, anticipazioni. Le cose per Alberto peggiorano: sarà costretto a tornare nel suo monolocale al Palazzo Palladini. Marina ritorna in aiuto di Ferri contro Pietro Abbate.

Arrivano le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole. Le cose per Alberto Palladini peggiorano giorno dopo giorno. Dopo la chiusura della sua relazione con Clara, anche sul piano lavorativo le cose sono andate sottosopra.

Licenziato da Barbara, Alberto ha iniziato ad accusare problemi economici. La scelta di Roberto di vendere il terreno dei Cantieri, per contrastare i piani di Pietro Abbate. Il Palladini dovrà richiedere a Samuel l’appartamento che gli aveva dato.

Un Posto al Sole, Alberto pianifica di andare a vivere nel suo ex appartamento fatiscente.

Alberto è stato umiliato e licenziato in malo modo da Barbara e le cose, almeno per il momento, sono destinate persino a peggiorare. Infatti il Palladini cadrà in un vortice di depressione e autocommiserazione.

Rimasto senza prospettive lavorative e senza l’appoggio di Clara, l’uomo infatti si troverà persino costretto a chiedere a Samuel di restituirgli il suo piccolo appartamento a Palazzo Palladini.

Samuel subirà forti pressioni, in merito al suo piccolo appartamento, da parte di Alberto. Quest’ultimo infatti insisterà per tornare, quanto prima, in possesso del suo seminterrato a Palazzo Palladini. Le anticipazioni non lo specificano, ma è facile ipotizzare che l’uomo voglia tornare a vivere nel suo vecchio e fatiscente appartamento, per tagliare le spese. Alberto si troverà quindi in una situazione difficilissima, ma sarà davvero questa la fine per l’uomo, o il futuro avrà in serbo per lui un’altra occasione?

Pietro e Alberto contro Marina e Roberto

Nelle prossime puntate che vedremo verso la fine del mese di maggio Alberto sarà contatto da Pietro Abbate che è in cerca di un complice per concludere la sua vendetta contro Ferri.

Alberto accetta l’offerta spinto dal suo odio verso Roberto e nella speranza di rientrare nei Cantieri dalla porta principale. A questo punto finalmente assisteremo al rientro di Marina che insieme a Roberto dovranno affrontare le minacce strategiche di Pietro e Alberto. Cosa succederà? E’ davvero finita per i Cantieri oppure ci sarà una soluzione? Nel frattempo Franco Boschi nonostante le minacce di Biagio è sempre più vicino alla verità che forse potrebbe salvare la situazione critica dei Cantieri.

