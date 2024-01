Un Posto al Sole, casting aperto per le riprese in Trentino

Casting aperti per la serie Rai Un Posto al Sole alla ricerca di uomini e donne di età compresa dai 18 ai 75 anni.

Nuovi casting per gli episodi della serie Rai, Un Posto al Sole che andranno in onda prossimamente. Come riportato dal sito Casting news, si cercano “per le riprese in Trentino dal 15 al 18 gennaio 2024” uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 75 anni.

Nello specifico, prosegue il sito, la produzione è in cerca di persone che sappiano sciare e che siano in possesso di una propria attrezzatura. “Il lavoro sarà regolarmente retribuito”.

Intanto, sono giunte le ultime anticipazioni in merito agli episodi di Un Posto al Sole dall’8 al 12 gennaio. Al centro le pene d’amore di Nunzio e una scelta importante per Diego.