Un Posto al Sole, anticipazioni: la soap opera cambia orario?

Un Posto al Sole, anticipazioni. Il sito Dagospia riporta la notizia di un cambio di fascia oraria per la soap: si torna alle 18:30?

Arrivano le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole. La soap opera di Rai 3 sembra pronta a un cambio di fascia oraria.

Il sito Dagospia, generalmente piuttosto affidabile su queste questioni, riporta, infatti, che la Rai voglia mandare in onda una striscia informativa quotidiana (condotta da Lucia Annunziata) in concorrenza a programmi simili già in onda da tempo su altre emittenti.

L’intenzione di concorrere con altri programmi simili indica chiaramente in quale orario dovrebbe andare in onda, le 20:45 circa, l’attuale fascia di access prime time occupata proprio da Un Posto al Sole.

E Upas? Il “nuovo” orario non sarebbe davvero così nuovo. Le intenzioni di Rai 3 sarebbe di mandarlo in onda alle 18:30, in modo da fare da apripista al telegiornale delle 19. Quest’orario non vi dice proprio niente?

Esatto, è proprio l’orario di esordio della soap nel lontano 1996, orario che fu mantenuto per qualche anno prima dello spostamento nell’attuale fascia oraria.

Ovviamente quella di Dagospia è, al momento, nulla più di un’indiscrezione su cui non si hanno ulteriori informazioni e come tale deve essere intesa. Per saperne di più non ci resta che attendere il prossimo futuro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Rileggi le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole.