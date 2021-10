Un posto al sole, trame dal 18 al 22 ottobre: Rossella è in pericolo

Anticipazioni Un posto al sole da lunedì 18 a venerdì 22 ottobre: Mattia (l’aggressore di Susanna) potrebbe far del male anche a Rossella.

Ecco le trame delle puntate di Un posto al sole da lunedì 18 a venerdì 22 ottobre, che vedranno ancora in primo piano Rossella (Giorgia Gianetiempo), la quale potrebbe essere oggetto di un’aggressione da parte di Mattia (Andrea Pacelli), il rider che ha già messo in pericolo la vita di Susanna. Ecco nel dettaglio le trame delle prossime puntate, che andranno in onda su Rai 3 alle ore 20.45.

Un posto al sole: anticipazioni puntata lunedì 18 ottobre

Preoccupazione e speranza accompagnano i momenti che precedono il tentativo di svegliare Susanna (Agnese Lorenzini). Sempre più innamorato di Cristina, Jimmy cerca la complicità dello zio Franco (Peppe Zarbo) per dichiararsi alla bambina.

Un posto al sole: anticipazioni puntata martedì 19 ottobre

Le condizioni di Susanna terranno tutti col fiato sospeso, suscitando emozioni contrastanti fra chi spera che si riprenda e chi si augura che non si risvegli più. La scelta della madrina del battesimo di Federico potrebbe costituire un nuovo elemento di tensione tra Alberto (Maurizio Aiello) e Clara (Imma Pirone). Franco aiuterà Jimmy nella sua “mission impossible” per conquistare Cristina, dribblando il padre della bambina, buffamente geloso e protettivo.

Un posto al sole: anticipazioni puntata mercoledì 20 ottobre

Divisa tra lo slancio passionale per Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) e il desiderio di preservare la propria famiglia, Silvia (Luisa Amatucci) esita a vivere appieno la propria relazione extraconiugale. Con stupore, Guido (Germano Bellavia) incontra Speranza (Mariasole Di Maio).

Un posto al sole: anticipazioni puntata giovedì 21 ottobre

Mentre Rossella potrebbe suscitare l’interesse di Mattia, Silvia accetta di passare la notte a casa di Giancarlo, approfittando dell’assenza di Michele (Alberto Rossi) e della figlia: un imprevisto rischia però di farla uscire allo scoperto. Niko (Luca Turco) ha finalmente modo di dichiarare i propri sentimenti.

Un posto al sole: anticipazioni puntata venerdì 22 ottobre

Filippo (Michelangelo Tommaso) non riesce a capire perché Serena (Miriam Candurro) ce l’abbia tanto con lui, e la ragazza, sempre più convinta che il marito stia con lei solo per senso del dovere, si ritroverà in una situazione inaspettata. Rossella fatica ad accettare la scoperta che la madre abbia tradito il padre, con la stessa Silvia che vivrà un momento di tensione con Giancarlo. Adele (Sara Ricci) scoprirà che riuscire a liberarsi di Mauro (Giampiero Mancini) non è così facile.