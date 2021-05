Un Posto al Sole, anticipazioni: Ecco quando torna Rossella

Un Posto al Sole, anticipazioni. Il personaggio di Rossella è assente da un po’ di tempo, ma si avvicina il rientro.

- Advertisement -

Arrivano le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole. Da quando la soap opera ambientata a Napoli è ripartita dopo la sospensione forzata causata dal covid, i personaggi ruotano più di quello che eravamo abituati.

Abbiamo appena assistito al ritorno di Marina e un altro personaggio sembra in procinto di tornare. Stiamo parlando di Rossella, interpretata da Giorgia Gianetiempo, che pare ritornerà a giugno.

Ovviamente non sono notizie certe, dalla produzione non si sbottonano per farci avere spoiler in anteprima. La ragazza, però, era in procinto di laurearsi prima del suo viaggio a Indaca per concentrarsi.

Di conseguenza è lecito aspettarsi di rivederla tra giugno e luglio, visto che le lauree si svolgono in quel periodo. La ragazza, purtroppo, ritroverà i genitori ancora in crisi.

Patrizio l’aveva tradita nuovamente, questa volta con Clara. Michele continua a lamentarsi e a rendere la vita di Silvia piuttosto difficile.

La donna, dal canto suo, ha trovato nel corteggiamento di Todisco, una piacevole alternativa alla noia delle sue giornate. Non sappiamo come tenterà di risolvere le questioni in sospeso.

Quello che possiamo presupporre è che i battibecchi di Otello e Teresa, uniti all’amore a volte asfissiante che le dedicano, faranno in modo da farla tornare anche prima di di concludere i suoi studi. Staremo a vedere.

Rileggi le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole.