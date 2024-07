Un Posto al Sole, anticipazioni al 9 agosto: Giulia rimarrà a Napoli?

By

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 5 al 9 agosto. Giulia rimarrà a Napoli con Luca o andrà a Agrigento dalla sua famiglia?

Giulia (Marina Tagliaferri) si trova di fronte a una scelta un po’ complicata da prendere: restare a Napoli accanto a Luca (Luigi Di Fiore), oppure raggiungere il resto della sua famiglia ad Agrigento?

Intanto Renato (Marzio Honorato) inizia a metterle pressione, finendo per litigare con lei. Ritroviamo anche Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) di rientro a Napoli dopo la loro breve vacanza, e coinvolti subito nella crisi tra Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco).

Samuel (Samuele Cavallo), invece, prende l’iniziativa e propone a Micaela (Gina Amarante) di fare un viaggetto estivo insieme, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Dopo aver acconsentito che si trasferisse da loro, Michele inizia a soffrire un po’ la presenza di Guido in casa loro. Intanto Mariella è sempre più delusa dal marito, e preoccupata per il piccolo Lollo.

Più tardi Giulia fa la sua scelta, decidendo di partire con Luca e di non andare in Sicilia. Sarà compito di Raffaele (Patrizio Rispo) far calmare Renato, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Intanto la vacanza di Micaela e sua madre è tutt’altro che tranquilla, tanto che presto arriverà anche un momento doloroso per Samuel.

Continuano le macchinazioni di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) per riuscire a screditare Ida (Marta Anna Borucinska) davanti al giudice che emetterà la sentenza sul processo di affidamento del piccolo Tommaso (Luigi De Feo).

Intanto però Magdalena (Natalia Giro) decide di intraprendere una pericolosa iniziativa. Arriva intanto per Guido un nuovo momento di crisi, nel dettaglio una scelta da fare dopo un pressante appello di Mariella: partirà per Palinuro con moglie e figlio?

Dopo aver più volte insistito per conoscere il reale pensiero di Micaela sulla loro relazione, Samuel si prepara a fare una scoperta agghiacciante, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Magda non si fa comandare, e infatti per Roberto diventa sempre più ingestibile, soprattutto dopo aver incontrato Ida al Vulcano. Nel frattempo Marina è sempre più convinta che il marito le nasconda qualcosa.

Ad essere molto chiuso in se stesso è anche Alberto (Maurizio Aiello), avvocato che si prepara a una visita inaspettata, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Intanto partono le vacanze estive di Nunzio (Vladimir Randazzo) e Diana (Sara Zanier), mentre Rossella (Giorgia Gianetiempo) decide di trascorrere l’estate a lavoro.

Anche Niko (Luca Turco) è in partenza con Jimmy (Gennaro De Simone) per Formentera, mentre Manuela (Gina Amarante) andrà con Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) a Matera.

Intanto Renato è ancora molto triste per non essere riuscito a riunire la famiglia in Sicilia, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Proprio quando Clara (Imma Pirone), Eduardo (Fiorenzo Madonna) e Federico si godono la loro nuova vita nella località protetta scelta per loro, ecco che il nuovo piano vendicativo di Alberto si prepara a sconvolgere tutti i loro piani.

Pur di fare fuori Sabbiese, infatti, Palladini decide dirivolgersi a Torrente (Loris De Luna) in persona, facendo presagire l’arrivo di terribili notizie, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Intanto Marina è sempre più delusa dai modi di fare di Ferri, mentre Raffaele e Viola (Ilenia Lazzarin) si preparano a raggiungere Ornella (Marina Giulia Cavalli) a Barcellona.

Damiano (Luigi Miele) e Manuel (Manuel D’Angelo), invece, partono per Gaeta, mentre Rosa (Daniela Ioaia) sostituisce Raffaele in portineria, sentendosi sempre più sola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina Tagliaferri (@marinatagliaferri)

Rileggi le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole.