Un Posto al Sole, anticipazioni al 25 marzo: Fabrizio affronta l’udienza

Resa vulnerabile dalle proprie debolezze e dalle conseguenti tensioni con Nunzio, Chiara è sempre più l’ignaro bersaglio delle trame di Lara e Ferri. Per placare i timori di Susanna, Niko intima a Manuela di smetterla di provocarlo. Decisa a risollevare il morale di Samuel e a mostrargli il suo amore, Speranza chiede aiuto a Mariella per organizzare una serata speciale.

Un’oscura e inquietante minaccia sembra incombere su Bianca insinuandosi nella sua vita all’insaputa della sua famiglia. Mentre si consolida l’intesa tra Ferri e Lara per manovrare Chiara, Nunzio prenderà un’iniziativa inaspettata che colpirà molto la Petrone. Speranza si appresta a vivere la sua “prima volta” con Samuel, ma un imprevisto rischia di rovinare i loro piani.

L’incomprensibile azione perpetrata da Bianca ai danni di Silvia potrebbe essere solo il primo atto di un gioco pericoloso in cui si è infilata la ragazzina. Fabrizio è in procinto di affrontare l’udienza del processo a suo carico. Roberto chiederà conto a Marina della sua prolungata assenza dai Cantieri, celando un coinvolgimento non solo professionale. Per avere la giusta intimità con Speranza, Samuel chiede a Patrizio di poter affittare il seminterrato, ma lui lo ha già promesso a qualcuno che Samuel conosce molto bene.