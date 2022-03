Un Posto al Sole, anticipazioni al 18 marzo: Marina torna a Napoli

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 14 al 18 marzo. Marina e Fabrizio tornano a Napoli ma i loro problemi non sono ancora risolti.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 14 al 18 marzo. In queste puntate vedremo il ritorno a Napoli della coppia composta da Marina e Fabrizio.

I loro problemi non sono per nulla risolti e la presenza di Roberto non aiuterà ne Marina ne Lara, travolta dalla gelosia. Chiara, visti gli ultimi eventi stressanti, è tentata di nuovo dalla droga ma qualcuno si accorge della sua dipendenza.

Un Posto al Sole, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Raffaele (Patrizio Rispo) dopo uno nuovo scontro con Ornella (Marina Giulia Cavalli) causato da Diego (Francesco Vitiello). Per questo motivo, l’uomo decide di sfogarsi trovando un po’ più di confidenza in Elvira (Giusi Cataldo).

Nel frattempo Nunzio (Vladimir Randazzo) si mette alla ricerca dell’abito perfetto in occasione di un evento mondano al quale prende partecipa con Chiara (Alessandra Masi). Poco dopo, a grande sorpresa di tutti, Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti) fanno ritorno a Napoli trovandosi dinanzi a tante novità non indifferenti.

Dopo aver trascorso una piacevole serata con Elvira, Raffaele è adesso costretto a fare i conti con i suoi sensi di colpa. Intanto Ornella cerca di mediare fra lui e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), che però è alle prese anche con i dilemmi di Samuel.

Nel frattempo Marina è ancora in un mare di difficoltà con Fabrizio, mentre Nunzio si rende per la prima volta conto della grande differenza di ceto tra lui e Chiara. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) si prepara invece ad apprendere dell’arrivo di Marina nel modo meno appropriato possibile. In Lara (Chiara Conti) scoppia intanto una nuova crisi di gelosia.

Chiara, trovandosi ancora una volta in difficoltà con la gestione di alcuni problemi lavorativi, rischia di cedere nuovamente alla tentazione della cocaina. Allo stesso tempo, però, qualcuno si accorge della sua dipendenza…

Più tardi l’incontro tra Ferri, Lara e Marina non fanno che puntualizzare il fragile rapporto dei quest’ultima con il marito. Dopo il loro allontanamento da Napoli, infatti, sembrano non essere ancora finiti problemi di Fabrizio.

Si avvicina intanto una brutta notizia per Samuel (Samuele Cavallo): non sarà lui a prendere il posto di Patrizio come capo cuoco di Caffè Vulcano!

Scopriamo che Nunzio è riuscito a farsi assumere al Vulcano, scatenando in questo modo l’inevitabile disappunto di Samuel. A reagire poi in maniera del tutto inaspettata è Chiara, la cui reazione lascia Nunzio con l’amaro in bocca.

Ma non è tutto, perché la ragazza si prepara anche ad affrontare Roberto e Lara, mentre Micaela (Gina Amarante) porta avanti un’iniziativa per il figlio senza però sentire prima il parere di Niko (Luca Turco).

La nuova proposta delle gemelle Cirillo getta in crisi il povero Renato (Marzio Honorato), il quale rischia adesso di rovinare il suo programma per la festa del papà. Inaspettatamente, però, scopriamo che Manuela sta già pensando a una soluzione per mettere tutti d’accordo. Intanto il deluso Samuel si prepara ad affrontare Nunzio senza riserve.

