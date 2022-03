Stasera in tv mercoledì 16 marzo: “The Next Three Days” su Sky Action

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 16 marzo. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 16 marzo. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Advertisement

Lasciati andare – 21:15 Sky Cinema 1

Animali notturni – 21:00 Iris

Ricchi di fantasia – 21:10 Rai Movie

Earthstorm – 21:15 Cielo

Minouche la gatta – 21:00 Sky Family

The Next Three Days – 21:00 Sky Action

Genere:Drammatico, Thriller

Anno:2010

Regia:Paul Haggis

Attori:Russell Crowe, Elizabeth Banks, Ty Simpkins, Olivia Wilde, Brian Dennehy, Jonathan Tucker, RZA, Liam Neeson, Moran Atias, Lennie James, Sean Huze, Jason Beghe, Nazanin Boniadi, Tyrone Giordano, Michael Buie, Helen Carey, Daniel Stern, Aisha Hinds

TRAMA

The Next Three Days, il film diretto da Paul Haggis, segue le vicende di John Brennan (Russell Crowe) e di sua moglie Lara Brennan (Elizabeth Banks). La loro vita sembra perfetta fino a che, un giorno, Lara viene arrestata e condannata per un omicidio che afferma di non avere mai commesso. La vittima è il capo della donna. I due hanno litigato e, come emerge dalle indagini, sembra che lei sia stata vista lasciare il luogo del delitto e che le sue impronte siano state rinvenute sull’arma.

Per tre anni John prova a fare di tutto, battendosi per portarla fuori dal carcere e crescendo il loro unico figlio Luke (Ty Simpkins). Quando la Corte Suprema respinge l’ultimo appello dei Brennan e Lara tenta il suicidio, John prende una decisione. Non essendo riuscito in nessun modo a provare l’innocenza della moglie e per evitare che la sua famiglia cada a pezzi, gli rimane una sola possibilità: organizzare l’evasione di sua moglie dal carcere minuziosamente, studiando ogni dettaglio del piano finale.

Le Amiche della Sposa – 21:00 Sky Comedy