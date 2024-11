Un Posto al Sole, anticipazioni al 20 settembre: Torrente minaccia ancora Alberto

By

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 16 al 20 settembre. Alberto riceve nuove minacce da parte di Torrente.

Cresce sempre più l’ansia di Alberto (Maurizio Aiello) di ricevere nuove minacce da parte di Torrente (Loris De Luna). Le pressioni arrivano però anche da Niko (Luca Turco), collega e amico che lo spinge così a prendere un’importante decisione.

Nel frattempo Samuel (Samuele Cavallo) è davvero pronto a tutto pur di riprendersi Micaela (Gina Amarante). I due si rivedono infatti dopo una settimana di distanza, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Scoppia inoltre la tensione tra Riccardo (Mauro Racanati) e Rossella (Giorgia Gianetiempo). Malgrado entrambi provino ad avere rapporti lavorativi professionali, sono ancora profondamente segnati da ciò che gli è successo.

Alberto decide di presentarsi in polizia pronto a chiedere un aut-aut alle forze dell’ordine. Nel frattempo, il nuovo primario non fa che apprezzare la competenza e la professionalità di Rossella a lavoro.

Tutto questo, però, fa nascere un nuovo motivo di scontro tra lei e Riccardo. Continuano intanto le pene di amore per Samuel, mentre Manuela e Serena (Miriam Candurro) si interrogano sui veri sentimenti di loro sorella.

Continua a crescere la distanza tra Roberto e Marina (Nina Soldano). Ferri, infatti, è sempre più focalizzato sul processo a Lara (Chiara Conti) e a Magdalena (Natalia Giro). Intanto arriva il turno di testimoniare per Raffaele (Patrizio Rispo) e Diego (Francesco Vitiello).

Le vicende, tuttavia, potrebbero prendere una svolta inaspettata. Più tardi le informazioni fornite da Alberto alla Cimmino (Francesca Colapietro) e Nicotera (Paolo Romano) li aiutano a fare alcuni passi avanti verso il nascondiglio di Torrente.

Più tardi si presenta un momento di impasse per Diego che, interrogato dall’avvocato di Magdalena, rischia di far peggiorare la situazione di Ida (Marta Anna Borucinska) durante il processo.

Continuano intanto i tentativi di Roberto di far cambiare deposizione a Lara. Per riuscirci, Ferri è disposto a servirsi anche di un metodo subdolo e crudele. Arriva il giorno di San Gennaro, e il piccolo Lollo (Vincenzo Lovriso) deve andare a trovare un suo amichetto.

Questa ricorrenza riesce quindi a far un po’ riavvicinare Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia), continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole. La pace durerà?

Più tardi Renato (Marzio Honorato) è sempre più sofferente per essere stato messo da parte nell’educazione del nipote. Inoltre, sa benissimo che dietro a questa decisione c’è lo zampino di Valeria (Benedetta Valanzano).

Arriva la mossa finale di Ferri per impedire il ricongiungimento di Tommaso (Luigi De Feo) con Ida. Roberto, infatti, proverà per l’ennesima volta a manipolare Lara in modo da farle cambiare deposizione.

Intanto Valeria si prepara a tornare a casa sua, anche se il legame con Niko non fa che essere sempre più solido. Mariella, invece, porta con sé Bice (Lara Sansone) in palestra. L’obiettivo è distrarsi da Guido e riprendere in mano la sua vita.

