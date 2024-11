Un Posto al Sole, anticipazioni al 18 ottobre: Rossella riceve una nuova proposta di lavoro

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 14 al 18 ottobre. Rossella riceve una nuova proposta di lavoro dal suo capo.

Damiano (Luigi Miele) e la sua squadra sono ormai a un passo dall’incastrare Torrente (Loris De Luna) tramite il ristorante dove il boss risulta socio occulto.

Intanto, Viola (Ilenia Lazzarin) deve ancora prendere una decisione sulla sua eventuale partenza a Barcellona insieme a Raffaele (Patrizio Rispo) e Antonio (Eduardo Scafora), continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Più tardi Niko (Luca Turco) riceve una chiamata inaspettata dalla scuola del figlio, che per questo decide di affrontare subito.

Intanto Nunzio (Vladimir Randazzo) si prepara a trasferirsi casa di Diana (Sara Zanier), portando così Samuel (Samuele Cavallo) a entrare in crisi.

Non solo brutte notizie per Rossella (Giorgia Gianetiampo), continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Dopo aver scoperto la decisione di Nunzio di trasferirsi a casa di Diana, la ragazza riceve una nuova e interessante proposta di lavoro dal primario dell’ospedale. Di che si tratta?

Intanto Niko, dopo la sua ultima discussione con il figlio, fa di tutto pur di trovare un chiarimento con il ragazzo. Nel frattempo Manuela può finalmente iniziare il suo conto alla rovescia verso l’inaugurazione del parco archeologico.

Arriva il giorno tanto atteso dell’inaugurazione del parco archeologico, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole. Nonostante Jimmy (Gennaro De Simone) si lasci convincere da Niko a fare contenta Manuela (Gina Amarante), un arrivo a sorpresa rischia di guastare la festa a tutti.

Ritroviamo Rossella che, dopo la strana carezza subita dal primario, prova a capire se si è trattato di una sgradevole consuetudine o si sta solo impressionando inutilmente. Intanto Samuel continua a rinfacciare a Nunzio la loro separazione.

Continuano i pettegolezzi intorno la frequentazione di Rosa (Daniela Ioia) e Don Antoine (Hakim Gouem), quando però a farne le spese è il piccolo Manuel (Manuel D’Angelo).

Più tardi Niko interviene per fermare Costabile (Antonio Fiore) proprio durante il giorno dell’inaugurazione di Manuela. Tutto questo, inevitabilmente, suscita la gelosia di Valeria (Benedetta Valanzano).

Intanto Guido (Germano Bellavia) inizia a pensare a una strategia per non avere problemi di soldi né per l’affitto, e nemmeno per le visite a Claudia (Giada Desideri) a Roma. Peccato che lo stratagemma coinvolga anche Cotugno (Walter Melchionda).

Iniziano momenti di forte ansia e apprensione per Viola che ha ormai capito che Damiano è ancora una volta in pericolo, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole. Intanto Alberto (Maurizio Aiello) non cambia idea sulla sua decisione di lasciare Napoli.

Nel frattempo Damiano si trova veramente a un passo dalla cattura del boss. Più tardi i pettegolezzi su Rosa e don Antoine si diffondono a macchia d’olio in tutto il quartiere, mentre il parroco cerca di capire i motivi per cui Manuel non è più felice di incontrarlo.

Dopo aver ceduto al ricatto emotivo di Guido, Mariella (Antonella Prisco) capisce di essere stata abilmente manipolata.

