Un Posto al Sole, anticipazioni al 18 agosto: Vediamo le storie della settimana

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 14 al 18 agosto. Vediamo le prime storie della settimana, ricordando che la soap è in pausa.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 14 al 18 agosto. In queste puntate ripercorreremo le prime storie riguardanti personaggi o trame che abbiamo visto negli ultimi anni.

La soap, infatti, sarà in pausa e non vedremo nuove puntate prima della fine del mese. Il personaggio di Raffaele ci guiderà attraverso i ricordi di queste storie che andremo a vedere di volta in volta.

Un Posto al Sole, vediamo le anticipazioni.

La storia di UPAS in onda oggi su Rai 3 ripercorre il ricatto di Valsano fino alla morte di Susanna.

Oggi UPAS non va in onda per una gara di atletica, alle 20.50 su RaiTre.

La storia di UPAS in onda oggi su Rai 3 ripercorre il processo Valsano.

La storia di UPAS in onda oggi su Rai 3 ripercorre le vicende di Otello e Teresa.

La storia di UPAS in onda oggi su Rai 3 ripercorre le vicende di Bufalotto sensibile.

