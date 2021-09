Un Posto al Sole, anticipazioni al 24 settembre: Mauro sospettato

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 al 24 settembre. Continuano le indagini sull’aggressore di Susanna: Mauro sarà il nuovo sospettato.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 20 al 24 settembre. A tenere banco, ancora una volta, saranno le indagini sull’aggressione subita da Susanna, che al momento si trova ancora in coma.

Dopo Renato, il nuovo sospettato sarà Mauro, compagno di Adele. La donna avrà molti dubbi sul compagno, tanto da tenere per se il fatto che i due non andavano d’accordo. Giulia va a trovare Manlio in carcere.

Un Posto al Sole, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Serena e Filippo saranno sempre più in crisi. In particolare Sartori apparirà sempre più diviso tra sua moglie e l’attrazione per Viviana, nonostante quest’ultima sia partita per motivi di lavoro per Tenerife.

In questa circostanza, la madre di Irene scoprirà che il consorte si messaggia frequentemente con la sua collaboratrice. Per questo motivo, la donna apparirà molto delusa, tanto da affrontare Filippo di petto. Una situazione che degenererà ben presto tra i coniugi Sartori. Serena, incapace di reagire, piangerà a dirotto sulla spalla di Marina.

Intanto la stessa Giordano tornerà a essere corteggiata spudoratamente da Roberto, intenzionato a riconquistarla. Ferri approfitterà della crisi che lei ha con Fabrizio per avvicinarsi alla donna.

Susanna si troverà in uno stato di coma indotto in un letto d’ospedale.

Renato risulterà tra i primi sospettati, tanto che Franco e Niko si alleeranno per scoprire la verità, sicuri dell’estraneità di Poggi senior. Ben presto i due riusciranno a trovare delle prove su Mauro.

Adele, a questo punto, inizierà a dubitare della buonafede del suo compagno, tanto da temere di dire a Franco che non andava d’accordo con Susanna.

Inoltre, si assisterà all’imminente ritorno di Manlio nelle trame della soap opera. Picardi, infatti, avrà un incontro con Giulia in carcere. Qui, l’uomo racconterà che un personaggio, appartenente al passato di sua figlia Susanna, nasconde degli scheletri nell’armadio.

Alberto, invece, si offrirà come avvocato per Mariella e Guido.

Se la vigilessa si dimostrerà più propensa ad accettare l’aiuto di Palladini, suo marito nutrirà dei dubbi. Più tardi, la coppia scoprirà di poter ottenere un risarcimento economico cospicuo del previsto grazie al talento dell’imprenditore.

Infine Fabrizio sarà costretto ad affrontare un’emergenza, che lo segnerà nell’animo, mentre Marina cercherà di stargli vicino.

