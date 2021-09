Un Posto al Sole, trame al 17 settembre: L’ex marito di Adele in guerra con i Poggi

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 17 settembre. Mentre Renato viene interrogato, Adele vieta ai Poggi di avvicinarsi a Susanna.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 13 al 17 settembre. La polizia è sempre più sicura che l’aggressore di Susanna sia Renato, che viene lungamente interrogato da Torre.

Adele, convinta dall’ex marito Manlio, impedisce ai Poggi di avvicinarsi alla figlia. Filippo ha sempre più difficoltà a riavvicinarsi a Serena a causa della presenza di Viviana e dell’attrazione che prova per lei.

Un Posto al Sole, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Filippo e Serena saranno sempre più in crisi dopo l’intromissione di Viviana nella loro sfera privata e professionale.

In dettaglio, Sartori si troverà a disagio e diviso tra la volontà di tornare insieme a sua moglie e l’attrazione che prova nei confronti della giovane Carlino.

Intanto la polizia stringerà il cerchio sul possibile aggressore di Susanna. L’attenzione, infatti, si concentrerà in particolare su di un abitante di Palazzo Palladini. Intanto Lollo creerà dei fastidi tra Alberto e Guido.

Niko, a questo punto, aiuterà suo padre a trovare un bravo avvocato che possa difenderlo dall’accusa di aver aggredito Susanna, visto che la polizia è ormai quasi certa della sua colpevolezza.

Allo stesso tempo, una persona molto vicino a Susanna inizierà ad avere dei sospetti su Renato, mentre Filippo si recherà a una seduta con uno psicologo. Qui, Sartori spiegherà che ci sono dei problemi che gli impediscono di riavvicinarsi a sua moglie Serena e sua figlia Irene.

Intanto, Viviana prenderà un volo per Tenerife, mentre Rossella e Riccardo si incontreranno di nuovo.

La famiglia di Susanna vieterà a Niko di farle visita in ospedale. Per questo motivo, il giovane cercherà di avere un confronto con Adele, che però sarà convinta da Manlio a vietare ai Poggi di recarsi a trovare Susanna in ospedale.

Rossella, intanto, si sentirà a disagio per la presenza di Riccardo in corsia.

Fabrizio sarà sempre più amareggiato per le continue critiche ricevute dal web per il suo spot della pasta Rosato. Di conseguenza, pure il rapporto con Marina ne risentirà ulteriormente.

Adele, invece, porgerà le scuse alla signora Poggi, mentre Silvia sarà sempre più divisa tra Michele e Giancarlo: la donna, stanca della sua doppia vita, confesserà i propri patemi d’animo a Mariella.

Torre sottoporrà Renato a un duro e lungo interrogatorio. Infine Giulia temerà che Adele si faccia influenzare da Manlio, il suo ex marito, mentre i rapporti tra Marina e Fabrizio diventeranno sempre più aspri.

