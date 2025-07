Vacanze, un week end da bollino rosso per il caldo e per il traffico

Si parte per le vacanze e arriva una nuova ondata di calore con temperature fino a 48 gradi almeno al sud.

In Sicilia addirittura si potrebbe superare i record europeo di caldo registrato nel 2021 con 48,8°C.

Oggi sono sei le città col bollino arancione: Palermo e Perugia, Bari, Cagliari, Campobasso e Roma. Ma da lunedì in poi ci saranno temperature alte anche in altre città.

Rosso invece già nel week end il bollino che avverte del traffico sulla rete stradale. Secondo il bollettino diramato dalla Polizia di Stato, la seconda metà del mese di luglio si preannuncia particolarmente critica per la viabilità. Attenzione a sabato 2 e sabato 9 agosto, segnate dal bollino nero. Non andrà meglio nelle giornate successive: domenica 3 e domenica 10 agosto, così come lunedì 4 e lunedì 11 agosto, il traffico resterà sostenuto a causa dei rientri del weekend.

Per i mezzi pesanti è previsto lo stop nelle giornate di domani dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22. Stessi divieti vigono anche per il weekend successivo nei giorni del 26 (ore 8-16) e 27 (ore 7-22). Ad agosto, invece, nei primi due weekend del mese i divieti per i veicoli con massa superiore alle 7.5 tonnellate sono previsti dalle 16 alle 22 di venerdì, dalle 8 alle 22 di sabato mentre dalle 7-22 per quanto riguarda la domenica, giornata notoriamente di controesodo. Stesso divieto verrà osservato nelle giornate del 15, del 17 e del 31 agosto quando si prevede un traffico intenso con possibili criticità, a causa della coincidenza delle nuove partenze con i primi rientri previsti dalle ferie.