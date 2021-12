Un Posto al Sole: Alberto Palladini tradirà La fiducia di Niko?

Un Posto al Sole, anticipazioni. Alberto Palladini è uno dei “cattivi” storici della soap, avrà una possibilità di redenzione? Oppure lo rivedremo nel suo ruolo storico di “cattivo”?

Arrivano le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole. Uno dei personaggi più amati dal pubblico è senza dubbio Alberto Palladini, interpretato da Maurizio Aiello, storico “cattivo” della soap opera di Rai 3.

Dopo una lunga assenza, attore e personaggio sono tornati nella soap per la gioia dei fan, che lo apprezzano nonostante il suo carattere spietato e non solo. Negli ultimi tempi, però, il personaggio sembra subire una nuova evoluzione, che lo sta addolcendo.

Probabile che la colpa di questo cambiamento sia da attribuire alla lunga serie di problemi lavorativi e personali: ha sfiorato più volte la bancarotta perdendo il suo lavoro e si è ritrovato ad avere difficoltà a pagare gli alimenti a Clara e Federico.

E’ proprio la sua nuova famiglia che ha pure giocato un ruolo decisivo nel suo addolcimento, nonostante la separazione tra i due e il conseguente allontanamento. Si rivedono lampi del vecchio Alberto solo durante le discussioni con Patrizio, attuale compagno di Clara.

A chi è favorevole a questa redenzione del personaggio dobbiamo però dare brutte notizie. La redenzione dovrebbe essere ancora molto lontana per Alberto, come testimoniato dallo stesso Aiello durante un’intervista di qualche tempo fa.

Inoltre nelle ultime puntate abbiamo visto Niko decidere di assumere Alberto per lavorare allo studio. Questo avvenimento da una mano permette all’uomo di avere una nuova sicurezza economica, fondamentale per tentare un nuovo affondo con Clara, che sembra indirizzata verso la rottura con Patrizio, e dall’altro potrebbe dare nuova linfa al Palladini “cattivo”.

In un’occasione, infatti, Alberto si è trovato solo in studio e si è seduto al posto di Niko, palesemente compiaciuto della situazione. Che sia pronto a tradire il suo attuale datore di lavoro? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

