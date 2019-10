Vomero: albero caduto in via Morghen. Il consigliere comunale Venanzoni: “Da tempo denunciamo la mancata manutenzione del verde. Ci sono gli estremi per una denuncia penale”.

Un albero è caduto nei pressi di una pensilina Anm in via Morghen (nei pressi della stazione della funicolare). Per fortuna non c’è nessun ferito, ma è forte la denuncia da parte di Diego Venanzoni, consigliere comunale del Partito Democratico, che preannuncia battaglie legali da parte dei residenti:

“Da settimane – ha scritto Venanzoni su Facebook- insieme ai residenti ed alcuni comitati civici del Vomero con raccolta di firme stiamo provando a sensibilizzare il Comune sui temi della manutenzione e cura del verde nonché della pulizia. Questa amministrazione comunale dimostra di essere sorda e senza alcuna sensibilità verso i cittadini.

Ora davvero basta, non se ne può più. Ci sono tutti gli estremi per una denuncia penale e nelle prossime ore con i cittadini faremo i prossimi passi. A pochi passi un altro albero dimostra in modo chiaro ed evidente che è nelle medesime condizioni di quello già caduto. Non aspettiamo un’altra tragedia”.

Foto: pagina Facebook Diego Venanzoni