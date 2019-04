Violentata in Circumvesuviana, torna libero anche il terzo indagato

Anche il terzo presunto stupratore della giovane violentata in Circumvesuviana a San Giorgio a Cremano è tornato in libertà: Le motivazioni non sono note, ma e’ probabile che siano legate alla ricostruzione della vittima.

Violentata in Circumvesuviana | Anche il terzo presunto stupratore della 24enne violentata nell’ascensore della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano e’ tornato in liberta’. A meno di un mese dalla denuncia della ragazza, i tre ragazzi di 18 e 19 anni arrestati sono stati scarcerati dal Tribunale del Riesame di Napoli. Le motivazioni non sono note, ma e’ probabile che siano legate alla ricostruzione dell’accaduto fatta dalla vittima. Cosi’ dopo Alessandro Sbrescia e Antonio Cozzolino, l’ottava sezione del Giudice della Liberta’ ha decretato la scarcerazione di Raffaele Borrelli, la cui ordinanza di custodia cautelare e’ stata annullata come negli altri due casi.

La tesi della difesa

Borrelli, detenuto dal 6 marzo presso il carcere di Secondigliano, fara’ quindi ritorno a casa in serata. La difesa del legale Massimo Natale, penalista del 18enne appena scarcerato, ha puntato sul fatto che la ragazza fosse consenziente al momento del rapporto. Le immagini delle telecamere interne della stazione, stando alla tesi sostenuta dall’avvocato, non dimostrerebbero alcun segno di coercizione iniziale dei ragazzi sulla 24enne di Portici che ha poi denunciato gli abusi. Il referto medico parla di chiare lesioni agli organi genitali compatibili con l’uso di violenza da parte dei ragazzi.