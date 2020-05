Torre Annunziata: due poliziotti hanno salvato un bambino di circa due anni che stava soffocando a causa di una patatina.

Momenti di grande paura ieri sul Lungomare di Torre Annunziata, dove un bimbo di circa due anni stava soffocando a causa di una patatina: provvidenziale l’intervento di due poliziotti.

La pattuglia in servizio di controllo del territorio sul lungomare Marconi è stata infatti avvicinata da una ragazza, che chiedeva aiuto per un bambino che stava soffocando dopo aver mangiato una patatina. I poliziotti sono subito intervenuti, trovando il bimbo, di un anno e mezzo, già cianotico e privo di conoscenza tra le braccia dei genitori ed hanno effettuato delle manovre di disostruzione delle vie aeree (manovra di Heimlich) con cui sono riusciti a salvarlo.

“L’ennesimo esempio di come donne e uomini delle forze dell’ordine siano al servizio dei cittadini non solo per difenderli dai reati, ma anche da tutte le altre insidie che ogni giorno possono minacciare la nostra tranquillità e la vita stessa lo hanno offerto ieri sera gli agenti in servizio a bordo di una delle Volanti del Commissariato di Torre Annunziata. La felicità e la gratitudine del bimbo, dei genitori e dello zio, per i due colleghi e per tutti noi appartenenti alla polizia valgono più di qualsiasi premio o gratificazione“, sottolinea Vincenzo Chianese, segretario generale di Es Polizia, che descrive la scena che si sono trovati davanti i due agenti.