Portici: i Carabinieri hanno arrestato un pusher 43enne, sorpreso a spacciare hashish in via Poli.

I Carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Francesco Gargiulo, 43enne di San Giovanni a Teduccio già noto alle ffoo.

L’uomo è stato sorpreso in Via Poli – nei pressi di un cassonetto per la raccolta di indumenti usati – mentre cedeva 3 grammi di hashish ad un cliente. Nelle tasche di Gargiulo i militari hanno rinvenuto anche 390 euro, ritenuti provento di spaccio.

Sottoposto ai domiciliari, l’arrestato è in attesa di giudizio. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura.