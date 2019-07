Ponticelli: il pregiudicato 42enne (che rapinò un ufficio postale a Casalnuovo) era andato a trovare la compagna che aveva partorito.

I Carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli hanno arrestato per rapina un 42enne di Ponticelli già noto alle forze dell’ordine, dando esecuzione nei suoi confronti a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Nola su richiesta della procura.

L’uomo è ritenuto responsabile della rapina del 6 giugno ai danni di un ufficio postale di Casalnuovo, sito in via Grimaldi. Armato di pistola, minacciò il personale riuscendo a portare via dalla cassaforte 850 euro, quindi fuggì con la propria auto.

L’utilitaria fu rinvenuta e sequestrata dai militari poco dopo a Casoria, lungo la Via nazionale delle puglie. Il 42enne si rese invece irreperibile da subito, venendo poi dichiarato latitante.

I militari lo hanno rintracciato nella clinica Villa Betania di Ponticelli, dove era andato a far visita alla compagna che aveva partorito. Lì è stato tratto in arresto e tradotto in carcere.