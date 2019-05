Mentre si attendono buone notizie per Noemi (la bimba di 4 anni ferita nell’agguato in piazza Nazionale), migliorano le condizioni di Salvatore Nurcaro (obiettivo del raid, che conosceva il killer).

I napoletani attendono con speranza un miglioramento delle condizioni di Noemi, la bimba di 4 anni gravemente ferita lo scorso 3 maggio in un agguato a piazza Nazionale.

Dopo il corteo di protesta sul luogo della sparatoria, intitolato DisarmiAmo Napoli, da registrare le visite al Santobono (dove la piccola è ricoverata in Rianimazione) da parte, tra gli altri, del sindaco Luigi de Magistris, del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Tante inoltre le manifestazioni d’affetto per la piccola, come ad esempio una fiaccolata di solidarietà nel quartiere di San Giovanni a Teduccio (funestato negli ultimi tempi dalle stese di Camorra e anche dall’omicidio del pregiudicato Luigi Mignano, ucciso davanti alla scuola Vittorino da Feltre sotto gli occhi del nipotino), senza contare gli infiniti messaggi sui social e lo striscione Forza Noemi all’esterno del Santobono. Migliorano intanto le condizioni di salute di Salvatore Nurcaro, il 31enne che rappresentava l’obiettivo dell’uomo che gli ha sparato contro sei colpi di pistola calibro 9. Come riportato da “Il Mattino”, Nurcaro (il cui nome resta legato ad un’inchiesta di bancarotta fraudolenta per oltre un milione di euro) a breve potrebbe essere stubato e dunque in condizione di poter parlare.

Gli investigatori ipotizzano che vittima e aggressore si conoscessero, per cui potrebbe esserci l’attesa svolta, con Nurcaro che potrebbe fare il nome di chi ha sparato all’impazzata in quel maledetto pomeriggio di venerdì 3 maggio.