Fuorigrotta: un focus de “Il Mattino” ha messo in evidenza la presenza di una discarica abusiva e di topi. Cittadini amareggiati: “Abbandonati dalle istituzioni”.

La zona all’esterno dell’ex sferisterio di Fuorigrotta è al centro di un focus de “Il Mattino”. In quella parte di Napoli è infatti presente da tempo una discarica abusiva, che cresce di giorno in giorno. Ma non è tutto: all’angolo tra via Giulio Cesare e via Brigata Bologna, la fitta vegetazione alle spalle dei cancelli abbandonati ha portato in strada anche numerosi topi in cerca di cibo.

I cittadini di quella zona sono esasperati da tale situazione, visto che, a proposito dei topi “ci capita spesso di trovarli sul marciapiede e iniziamo ad avere paura. Sono sempre di più e vengono attirati dalla grande quantità di rifiuti che vengono abbandonati”.

Gli abitanti di Fuorigrotta denunciano inoltre poca considerazione da parte delle istituzioni: “Purtroppo non vediamo soluzioni al problema perché vengono a scaricare in ogni momento. Neanche le continue denunce e le richieste di sorveglianza vengono prese in considerazione. Siamo abbandonati dalle istituzioni che dovrebbero tutelare la nostra salute”.

Foto: “Il Mattino”