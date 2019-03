Napoli, Cercola: Due arresti per droga e documenti falsi. I NOMI

Napoli, Cercola: Arrestati due fratelli della zona per possesso di cocaina, soldi e documenti falsi in casa.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre del Greco hanno arrestato i fratelli Luigi e Giuseppe Troise, 31 e 37 anni, entrambi residenti a Cercola, quest’ultimo in atto sottoposto a detenzione domiciliare.

A seguito di perquisizioni, personali e domiciliare, i due sono stati trovati in possesso di circa 15 grammi di cocaina in dosi e di materiale per confezionare dosi nonché di 0,5 grammi di marijuana e 210 euro in banconote di vario taglio ritenuti provento di attività illecita.

Sequestrate anche una carte d’identità contraffatte, di cui una utilizzata da Giuseppe Troise.

Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.