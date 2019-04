Violenza sulle donne: una 50enne ha dormito in strada per fuggire dal marito violento. Soccorsa dal “percorso rosa” del Cardarelli, la donna è ora in una struttura protetta.

Ennesimo caso di violenza sulle donne, che stavolta arriva da Napoli, dove una 50enne ha preferito dormire in strada, pur di non tornare nella casa in cui il marito la picchiava da anni.

Come riporta “Il Mattino”, la donna subiva da anni insulti e violenze, almeno fino a qualche giorno fa, quando ha preso una decisione coraggiosa, preferendo dormire in strada pur di allontanarsi da casa. Successivamente, si è rivolta all’ospedale Cardarelli, dove è attivo il percorso rosa. Lì la 50enne ha chiesto aiuto e raccontato la triste vicenda, che ha visto la sua vita costellata negli ultimi anni di insulti e violenze da parte di un marito molto più grande di lei. La signora è stata immediatamente presa in carico dal personale medico che, oltre a riscontrare i segni di precedenti aggressioni fisiche, ha riscontrato un forte stato d’ansia e un’agitazione psicomotoria che hanno evidenziato un grave disturbo post traumatico da stress con una prognosi di 20 giorni.

Adesso la donna, grazie alla sinergia con l’unità operativa tutela emergenze sociali e minori della polizia locale di Napoli e il Centro Dafne del Cardarelli, si trova all’interno di una struttura protetta.