Meteo Napoli, saranno ancora giorni di bel tempo e caldo

Meteo Napoli: le temperature non accenneranno ad abbassarsi nei prossimi giorni, tra gli ultimi di questa settimana e i primi di quella successiva, con il caldo che continuerà a farla da padrone in città.

Meteo Napoli | Per Napoli, secondo quanto riporta il Centro Meteo Italiano, le condizioni meteo sono buone già da un po’ di tempo, e continueranno ad esserlo per tutta la durata della settimana. Ad eccezione di qualche addensamento che non porterà a rovesci nelle giornate di venerdì e domenica per il passaggio di un’ansa instabile di origine nord-atlantica, il cielo di Napoli rimarrà sereno. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi risulteranno piuttosto contenuti con ventilazione marittima. Il momento della giornata più insopportabile per il caldo sarà però la notte, quando la ventilazione è prevista in attenuazione e i valori minimi comunque non scenderanno al di sotto dei +24/+25°C, con tassi umidi elevati.

A Napoli il prossimo inizio settimana si aprirà come chiuderà il fine settimana. Anzi, per lunedì è previsto un nuovo rinforzo del promontorio anticiclonico, nonostante ciò non sono attesi degli scossoni per quanto riguarda i valori termici nella città partenopea, sia per quelli minimi che per quelli massimi, che rimarranno più o meno costanti con piccole e fisiologiche oscillazioni. Da lunedì dunque è atteso bel tempo e condizioni climatiche decisamente estive.

Più caldo nel resto del Sud

Il resto del sud se la passerà peggio rispetto a Napoli. Infatti, se la città partenopea durante questo week-end risentirà comunque di qualche spiffero nord-atlantico che genererà maltempo sulle regioni settentrionali d’Italia, non possono dire lo stesso le città della Sicilia, della Basilicata, della Calabria, ma anche della Sardegna. Qui è previsto un rinforzo del promontorio anticiclonico già da domani, con l’apice del caldo che si raggiungerà venerdì. In particolare, nella Trinacria, non sono escluse punte locali fino a +40°C.