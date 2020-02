Lutto nel mondo della musica, è morto Franco Del Prete

Franco Del Prete, originario di Frattamaggiore, fu tra i fondatori degli “Showmen”, prima, e poi della storica band “Napoli Centrale”.

“Ha lasciato la vita terrena un grandissimo batterista napoletano: Franco Del Prete. Un musicista di immenso talento ed un uomo di profonda sensibilita’, sempre vicino ai piu’ fragili. Ho avuto con Franco un rapporto solido di affetto ed amicizia. Rimarra’ per sempre il suo ritmo, la sua musica, la sua potenza armoniosa, la sua passione per la batteria e per Napoli. Ai familiari un mio forte abbraccio ed il cordoglio della Citta’”. Cosi’ il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in un messaggio di cordoglio, ricorda il musicista napoletano scomparso, nella tarda serata di ieri, all’eta’ di 76 anni.

Chi è Franco Del Prete

Franco Del Prete, originario di Frattamaggiore, fu tra i fondatori degli Showmen, prima, e poi della storica band Napoli Centrale. Tra le sue piu’ assidue collaborazioni artistiche quelle con James Senese, Eduardo De Crescenzo e Sal Da Vinci.