Luigi de Magistris risponde alle critiche delle scuole chiuse per allerte meteo [video]

Luigi de Magistris risponde alle numerose critiche che gli sono state rivolte in merito all’ordinanza delle scuole chiuse per allerte meteo della nostra città. [VIDEO]

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris risponde con un video postato sul suo profilo Instagram alle numerose critiche che gli sono state rivolte in merito alla decisione delle scuole chiuse, parchi e cimiteri in conseguenza delle allerte meteo nella nostra città comunicate dai bollettini della Protezione Civile.

“Oggi, come conseguenza alle avverse condizioni meteo delle ultime 48 ore, ci sono stati interventi in circa 30 scuole nel comune di Napoli, senza contare alberi caduti, voragini e calcinacci appartenenti a strutture private.

La sicurezza dei nostri figli viene prima di tutto.

In questi casi i sindaci che sono in prima linea vengono lasciati soli da uno Stato che non investe in sicurezza”.