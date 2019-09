Linea 1 metropolitana: Anm fa sapere che i tecnici stanno lavorando per riaprire quanto prima la stazione al pubblico (mentre la circolazione prosegue regolare su tutta la tratta).

Ancora problemi per la Linea 1 della metropolitana di Napoli. Stavolta i disagi non riguardano problemi tecnici ai treni o la tratta limitata Piscinola-Dante, ma bensì la chiusura della stazione Salvator Rosa.

La chiusura per motivi tecnici, arrivata intorno alle ore 12, è legata al guasto al collettore fognario adiacente la seconda uscita. Mentre gli utenti fanno sentire ancora una volta la loro voce sui canali social di Anm, l’azienda di trasporto pubblico si è scusata con i passeggeri garantendo il ripristino delle linee in tempi brevi, anche se, proprio qualche minuto fa, Anm ha fatto sapere che i tecnici sono al lavoro per ultimare le attività e riaprire la stazione nei prossimi giorni dopo la fine dei lavori straordinari.

Da sottolineare comunque come sulle altre tratte la circolazione sia rimasta regolare. Le fermate utili più vicine sono Medaglie d’oro e Materdei. La zona di Salvator Rosa è inoltre raggiungibile con Linee bus 139 e 147.