Giugliano: arrestato un 71enne per detenzione di arma clandestina e tentata estorsione. Un colpo di pistola è arrivato nella camera da letto di una coppia di anziani.

I Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato per detenzione arma clandestina e tentata estorsione G.A. 71enne di Giugliano già noto alle forze dell’ordine.

La scorsa notte, in Casandrino, una coppia di anziani incensurati è stata terrorizzata da ignoti che hanno esploso due colpi d’arma da fuoco contro la loro abitazione: uno è penetrato nella camera da letto, l’altro è rimasto conficcato in un infisso.

I militari hanno sentito le persone presenti durante il fatto e – soprattutto – analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza riconoscendo l’auto del 71enne.

Perquisita la sua abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una pistola Browning semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa nascosta nello sgabuzzino: c’erano ancora 3 colpi nel serbatoio ed era pronta all’uso. Sull’arma saranno effettuati accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata in fatti di sangue.

I Carabinieri hanno accertato che l’obiettivo dell’uomo fosse il nipote 45enne dell’anziana coppia che vive nell’appartamento accanto. Probabile un debito di circa 10mila euro per un carico di sigarette di contrabbando per il quale il 71enne non era stato pagato. L’arrestato è stato tradotto al carcere.